Trump silura Noem | cade la ministra simbolo della stretta anti-immigrazione

Donald Trump ha annunciato tramite un post su Truth Social la revoca dell’incarico della sua segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Noem, nota per la sua posizione dura contro l’immigrazione, era una figura molto prominente nella sua amministrazione. La decisione è stata comunicata senza dettagli sulle motivazioni ufficiali o sui passaggi successivi.

Stati Uniti Dopo settimane di polemiche e audizioni al Congresso, il presidente rimuove la segretaria alla Sicurezza interna. Al suo posto il senatore repubblicano Markwayne Mullin. Sullo sfondo tensioni interne all’amministrazione e critiche per le operazioni di polizia e la campagna da oltre 200 milioni di dollari contro gli immigrati senza documenti Stati Uniti Dopo settimane di polemiche e audizioni al Congresso, il presidente rimuove la segretaria alla Sicurezza interna. Al suo posto il senatore repubblicano Markwayne Mullin. Sullo sfondo tensioni interne all’amministrazione e critiche per le operazioni di polizia e la campagna da oltre 200 milioni di dollari contro gli immigrati senza documenti Speciale referendum. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump silura Noem: cade la ministra simbolo della stretta anti-immigrazione Trump silura Kristi Noem, la segretaria alla Sicurezza interna finita nelle polemiche per le "gabbie" dei migrantiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs). Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna: al DHS arriva il senatore Markwayne MullinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la rimozione di Kristi Noem dall’incarico di segretaria del Dipartimento per la Sicurezza...