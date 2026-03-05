Trump silura Kristi Noem la segretaria alla Sicurezza interna finita nelle polemiche per le gabbie dei migranti

Il presidente degli Stati Uniti ha rimosso la segretaria alla Sicurezza interna, coinvolta recentemente in polemiche legate alle condizioni dei migranti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, con un cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna. La nomina di un nuovo responsabile è avvenuta in seguito all’addio della precedente figura di vertice.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs). L’attuale segretaria Kristi Noem lascerà l’incarico e sarà sostituita dal senatore repubblicano dell’Oklahoma Markwayne Mullin a partire dal 31 marzo 2026. Alla guida del Dipartimento per la Sicurezza interna, Noem ha supervisionato le politiche federali sull’immigrazione, comprese le operazioni di controllo alla frontiera e i rimpatri dei migranti irregolari gestiti dalle agenzie federali competenti. L’annuncio è arrivato con un post pubblicato su Truth Social, la piattaforma social fondata dallo stesso Trump. Nel messaggio il presidente ha scritto di essere "lieto di annunciare" la nomina di Mullin, definendolo "un senatore molto rispettato" e sottolineando le sue radici nel "grande Stato dell’Oklahoma". 🔗 Leggi su Today.it

Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna: al DHS arriva il senatore Markwayne MullinIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la rimozione di Kristi Noem dall’incarico di segretaria del Dipartimento per la Sicurezza...

Leggi anche: Perché Trump ha licenziato il segretario alla sicurezza interna Kristi Noem via social, al suo posto Mullin

Approfondimenti e contenuti su Kristi Noem.

Trump silura Kristi Noem dal Dipartimento di Sicurezza Interna: al DHS arriva il senatore Markwayne MullinIl presidente avvia il primo rimpasto del suo secondo mandato alla Casa Bianca: pesano le polemiche sulla gestione dell’immigrazione e lo scontro su una controversa campagna pubblicitaria da 220 milio ... msn.com

Donald Trump licenzia Kristi Noem, la segretaria per la Sicurezza InternaIl presidente americano Donald Trump licenzia Kristi Noem via Truth. Il tycoon, in un post, ha annunciato «che l'illustre senatore ... msn.com