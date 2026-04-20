Trump se scade il cessate il fuoco allora ci saranno molte bombe
Donald Trump ha affermato che, se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì, ci sarebbero molte esplosioni. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista alla rete Pbs, in risposta a una domanda sul possibile scenario successivo alla scadenza dell’accordo. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o piani concreti riguardo alle azioni successive in caso di cessazione del cessate il fuoco.
Se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì "allora inizieranno a esplodere molte bombe ". Lo ha detto Donald Trump a Pbs rispondendo a chi gli chiedeva cosa succederà se scadrà il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran
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