Trump se scade il cessate il fuoco allora ci saranno molte bombe

Donald Trump ha affermato che, se il cessate il fuoco dovesse scadere martedì, ci sarebbero molte esplosioni. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista alla rete Pbs, in risposta a una domanda sul possibile scenario successivo alla scadenza dell’accordo. Finora, non sono stati annunciati ulteriori dettagli o piani concreti riguardo alle azioni successive in caso di cessazione del cessate il fuoco.