Trump | Se la tregua scade senza accordo pioveranno molte bombe

Nella giornata in cui è stata sequestrata una nave iraniana nello Stretto di Hormuz, si è aperto uno spiraglio nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che sembrava fermo da tempo. Il presidente ha dichiarato che, senza un accordo sulla tregua, ci saranno molte bombe. La situazione rimane tesa, mentre le discussioni tra le parti sembrano riprendere dopo settimane di stallo.

Nel giorno segnato dalla cattura di una nave iraniana nello Stretto di Hormuz, sembra essersi sbloccata l’ impasse sui nuovi colloqui Usa-Iran in Pakistan. Donald Trump ha infatti detto al New York Post che la delegazione americana – guidata dal suo vice JD Vance – è in volo verso Islamabad. «È molto potente, molto forte. Perdono 500 milioni di dollari al giorno», ha dichiarato sempre Trump parlando con The Hill, riferendosi al blocco marittimo americano sulle navi iraniane, su cui Washington ha fatto leva per spingere Teheran ad accettare nuovi colloqui. Secondo fonti riservate, Trump starebbe pianificando di recarsi personalmente in Pakistan entro giovedì 24 aprile per firmare un accordo con la Repubblica Islamica.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Se la tregua scade senza accordo pioveranno molte bombe» Notizie correlate Trump, se scade il cessate il fuoco allora ci saranno molte bombeSe il cessate il fuoco dovesse scadere martedì "allora inizieranno a esplodere molte bombe ". Trump: "Se scade il cessate il fuoco, ripartiranno le bombe". E rivendica il blocco marittimo. Vance domani in Pakistan Il nodo IsraeleIl panorama internazionale vive ore di estrema tensione, sospeso tra la fragile speranza dei tavoli negoziali e la retorica bellica che continua a... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Tregua Usa-Iran: e ora?; Usa e Iran vicini all'accordo per la fine della guerra. La Casa Bianca valuta un secondo incontro in Pakistan; Iran-Trump, da Hormuz all'uranio: perché la tregua è a rischio. Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran ma apra subito Hormuz, la mossa della debolezza UsaDonald Trump annuncia la tregua di 14 giorni con l'Iran e pone come condizione la riapertura dello Stretto di Hormuz. Primi negoziati il 10 aprile ... virgilio.it L'Iran respinge ufficialmente la tregua, controproposta in 10 punti a Usa e Pakistan. Trump: Vorrei tenere il petrolioIl presidente degli Stati Uniti ribadisce che Teheran non può avere armi nucleari e rilancia l'ultimatum di martedì: cosa succede ora ... today.it Trump dà per raggiunto l'accordo con l'Iran, Vance in partenza per il Pakistan. Gli Usa sequestrano una nave di Teheran. Le ruspe israeliane radono al suolo interi villaggi nel sud del Libano. Media: giovedì nuovi negoziati tra Israele e Beirut - facebook.com facebook Anche Trump sta scoprendo quante divisioni ha il Papa (di M.A. Calabrò) x.com