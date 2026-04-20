Iran il giallo dei negoziati a Islamabad Teheran | Non veniamo Trump | Accettate l' accordo o sarete distrutti

In un episodio recente, la delegazione iraniana ha deciso di non partecipare ai colloqui previsti in Pakistan, promossi dall’amministrazione statunitense. La decisione di Teheran è stata comunicata ufficialmente, mentre fonti vicine al governo iraniano hanno espresso diffidenza riguardo alle intenzioni degli Stati Uniti, ipotizzando un possibile diversivo per un attacco improvviso. Nel frattempo, il presidente americano ha ribadito la richiesta di accettare un accordo, minacciando conseguenze severissime in caso di rifiuto.

La delegazione iraniana diserta i colloqui annunciati da Trump per oggi in Pakistan. A Teheran non si fidano, secondo Axios temono che sia un diversivo per un attacco a sorpresa degli Stati Uniti. L’agenzia di stampa iraniana Irna mette in fila le motivazioni del rifiuto: «Sono le richieste eccessive di Washington, le aspettative irrealistiche, i continui cambi di posizione, le ripetute contraddizioni e il blocco navale in corso». E ieri sera Trump ha spiegato: la nostra Marina ha colpito una nave cargo iraniana, la Touska, nel Golfo di Oman e ne ha preso il controllo dopo che ha cercato di violare il blocco. Non proprio il modo migliore per riprendere i negoziati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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