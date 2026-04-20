Trump promette materiale sugli UFO deputato USA | Non si dormirà per la preoccupazione Ma Avi Loeb è cauto

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che presto verranno resi pubblici documenti riservati sugli UFO, suscitando reazioni di vari rappresentanti politici. Un deputato ha commentato che la notizia potrebbe causare preoccupazione tra la popolazione, mentre uno scienziato ha espresso cautela sull’effettiva portata di queste rivelazioni. Le dichiarazioni hanno acceso un dibattito pubblico sulla possibilità di divulgare informazioni finora mantenute segrete.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che "molto, molto presto" saranno resi pubblici documenti segreti sugli UFO. In precedenza un deputato repubblicano aveva dichiarato che in caso di divulgazione "non si sarebbe dormito la notte per la preoccupazione". Ma il professor Avi Loeb, impaziente di analizzare il materiale, non crede che la preoccupazione sia fondata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump promises UFO disclosure: What does it mean | Backscroll

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