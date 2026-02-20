Donald Trump ha dichiarato che presto renderà pubblici tutti i dettagli sugli UFO, dopo aver accusato Obama di aver condiviso informazioni riservate. L’ex presidente ha promesso di svelare fatti finora nascosti, inclusi alcuni incontri con oggetti volanti non identificati avvenuti negli ultimi decenni. La mossa arriva in un momento di crescente interesse pubblico e di richieste di trasparenza sulle presunte visite extraterrestri. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui il pubblico percepisce il fenomeno.

Roma, 20 febbraio 2026 - Dopo anni di silenzi e mezze risposte tutto quello che il governo degli Stati Uniti sa sugli alieni sarà pubblicato. E’ la risposta piccata di Donald Trump alle presunte rivelazioni sugli extraterrestri, (nessuna in realtà, ndr) del ‘former president’ Barack Obama. Il tycoon, incalzato dai giornalisti bordo dell’Air Force One, aveva criticato l’ex inquilino della Casa Bianca, accusandolo di aver rivelato "informazioni classificate", quindi non divulgabili, in un podcast la scorsa settimana. Poi sulla sua piattaforma social Truth, riprendendo il tema extraterrestri, il tycoon ha annunciato che aprirà e farà pubblicare tutte le informazioni sugli Ufo in possesso del governo americano come richiesto da parte dell’opinione pubblica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump e gli Ufo, prima accusa Obama di rivelare informazioni classificate. Poi promette di pubblicare tutti segreti sugli extraterrestri

