Recentemente si è diffusa l’idea che Donald Trump sia mosso da un comportamento impulsivo e privo di controllo, etichettandolo come “pazzo”. Tuttavia, alcune analisi suggeriscono che in lui si possa vedere una coerenza lucida, lontana da questa descrizione, e che le sue azioni siano più strategiche di quanto si possa credere. Questa lettura contrasta con le narrazioni più diffuse sui media nazionali e internazionali.

È un errore lasciarsi trascinare dalla scia di una certa vulgata mediatica, nazionale e internazionale, che vorrebbe Donald Trump mosso da un’aggressività predatoria, senza freni, perché “pazzo”. È una lettura troppo comoda, quasi consolatoria, e proprio per questo da respingere. L’attenzione non va posta su un presunto malfunzionamento della mente del presidente, quanto su una lucida coerenza mostrata nel corso della sua vita e carriera, di imprenditore prima e politico dopo. Un soggetto che si distingue per una radicale insofferenza verso le regole del consesso sociale e per la pretesa di ergersi egli stesso a legge, forte com’è dell’assenza di senso di colpa e di autentici limiti morali, riassume le caratteristiche del perverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump ‘pazzo’? Altroché, in lui vedo una lucida coerenza

Trump è pazzo Ecco perché non si può dimostrare

Notizie correlate

Il Nyt e la salute mentale di Donald Trump: «Furbo come una volpe o pazzo?»Furbo come una volpe o semplicemente pazzo? Il comportamento di Donald Trump negli ultimi tempi continua ad alimentare il dibattito sul dualismo che...

Sasso e Ziello lasciano la Lega per unirsi a Vannacci. Ziello: “Azione e coerenza: un binomio che non vedo più nella Lega”Dopo l’ex Fdi Emanuele Pozzolo, anche gli ormai ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso si uniscono al movimento Futuro Nazionale di Roberto...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: In altre parole, Formigli choc su Trump: È pazzo e demente. E difende l’Iran; Hormuz, ecco la verità dei fatti. Altro che le trumpate quotidiane; Pascale-Sasso, rissa senza precedenti a Omnibus: Tradisce la destra, Mi dispiace per sua moglie.

Trump ‘pazzo’? Altroché, in lui vedo una lucida coerenzaÈ un errore lasciarsi trascinare dalla scia di una certa vulgata mediatica, nazionale e internazionale, che vorrebbe Donald Trump mosso da un’aggressività predatoria, senza freni, perché pazzo. È un ... ilfattoquotidiano.it

In altre parole, Formigli choc su Trump: È pazzo e demente. E difende l'IranNoi siamo nelle mani dei barbari, ma i barbari non sono gli iraniani. I barbari sono gli americani Corrado Formigli attacca Donald ... iltempo.it

Gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell’Oman, e ha assunto il pieno controllo dell’imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. La nave Touska – riferisce Trump – ha cercato di supe - facebook.com facebook

Donald Trump sul suo social Truth ha spiegato che gli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Il comando militare congiunto iraniano, Khata x.com