Trump ‘pazzo’? Altroché in lui vedo una lucida coerenza

Da ilfattoquotidiano.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è diffusa l’idea che Donald Trump sia mosso da un comportamento impulsivo e privo di controllo, etichettandolo come “pazzo”. Tuttavia, alcune analisi suggeriscono che in lui si possa vedere una coerenza lucida, lontana da questa descrizione, e che le sue azioni siano più strategiche di quanto si possa credere. Questa lettura contrasta con le narrazioni più diffuse sui media nazionali e internazionali.

È un errore lasciarsi trascinare dalla scia di una certa vulgata mediatica, nazionale e internazionale, che vorrebbe Donald Trump mosso da un’aggressività predatoria, senza freni, perché “pazzo”. È una lettura troppo comoda, quasi consolatoria, e proprio per questo da respingere. L’attenzione non va posta su un presunto malfunzionamento della mente del presidente, quanto su una lucida coerenza mostrata nel corso della sua vita e carriera, di imprenditore prima e politico dopo. Un soggetto che si distingue per una radicale insofferenza verso le regole del consesso sociale e per la pretesa di ergersi egli stesso a legge, forte com’è dell’assenza di senso di colpa e di autentici limiti morali, riassume le caratteristiche del perverso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Trump è pazzo Ecco perché non si può dimostrare

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