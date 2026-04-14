Il New York Times ha pubblicato un articolo che analizza il comportamento di Donald Trump, evidenziando come le sue azioni recenti abbiano suscitato discussioni sulla sua salute mentale. La questione riguarda se sia risultato più abile nel manovrare le situazioni o se, invece, presenti segni di instabilità psicologica. Questa analisi si inserisce nel quadro delle molteplici valutazioni sul suo atteggiamento pubblico e sulle sue decisioni politiche.

Furbo come una volpe o semplicemente pazzo? Il comportamento di Donald Trump negli ultimi tempi continua ad alimentare il dibattito sul dualismo che lo accompagna da quando ha deciso di scendere in politica. E il New York Times in un articolo del suo corrispondente dalla Casa Bianca Peter Baker ci torna dopo la minaccia di cancellare intere civiltà dalla storia e gli attacchi al Papa «debole con i criminali e pessimo in politica estera». L’impressione è quella di un autocrate squilibrato e assetato di potere. E quindi non tanto lucido. Ma la Casa Bianca ha smentito tutte queste valutazioni. Un presidente pazzo. Sebbene gli Usa abbiano avuto...🔗 Leggi su Open.online

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Tra annunci e smentite, Donald Trump e la ‘strategia del pazzo’Dopo la minaccia di un attacco che avrebbe distrutto la civiltà iraniana, nella notte è arrivato l’annuncio di una tregua di due settimane per il...

Argomenti più discussi: Il Nyt e la salute mentale di Donald Trump: Furbo come una volpe o pazzo?; Iran, Nyt: Teheran non in grado di rimuovere mine e riaprire Hormuz; Iran: tregua, Trump e la maledizione dello stretto, tra confusione e incertezze; Nyt, Trump boccia proposta Iran su stop di 5 anni ad arricchimento uranio.

#NEWS - Donald #Trump attacca #PapaLeoneXIV con un post su Truth, definendolo “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”. Le parole del presidente Usa arrivano mentre era a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida. La repli facebook

Dopo l’attacco di Donald Trump al Papa, tanti sono stati gli interventi a difesa del Pontefice da parte del mondo politico italiano. “Trovo inaccettabili le parole del presidente Trump nei confronti del Santo padre. Il Papa è il capo della chiesa cattolica, ed è giusto x.com