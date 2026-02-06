Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e si uniscono a Roberto Vannacci nel movimento Futuro Nazionale. Ziello commenta: “Azione e coerenza: un binomio che non vedo più nella Lega”. La decisione arriva dopo che anche Emanuele Pozzolo, ex Fdi, aveva scelto la stessa strada. Ora i tre ex leghisti cercano una nuova collocazione politica, lasciando alle spalle anni di militanza nel partito di Matteo Salvini.

Dopo l’ex Fdi Emanuele Pozzolo, anche gli ormai ex leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso si uniscono al movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. I due, da sempre riconosciuti come i più vicini al generale, hanno spiegato in un post le ragioni del divorzio, dopo aver comunicato alla presidenza della Camera l’addio al gruppo del Carroccio e il passaggio al gruppo misto. “Ho deciso di uscire dalla Lega per ragioni politiche, in dissenso con un gruppo che non sento più mio e nel quale sento di non essere più utile – ha detto Sasso, aggiungendo “Si preannuncia una svolta nella visione politica della Lega e io non la condivido “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sasso e Ziello lasciano la Lega per unirsi a Vannacci. Ziello: “Azione e coerenza: un binomio che non vedo più nella Lega”

Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

I deputati Sasso e Ziello hanno deciso di lasciare la Lega e seguire il generale Roberto Vannacci nel suo nuovo percorso politico.

