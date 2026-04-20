Il vicepresidente degli Stati Uniti si recherà oggi in Pakistan per riprendere le trattative con l'Iran, previste per martedì. Nel frattempo, l'ex presidente ha dichiarato di non farsi mettere fretta e ha specificato che l'ultimatum scade mercoledì. Le tensioni tra le parti coinvolte continuano a creare attenzione sui tempi e sulle modalità delle prossime mosse diplomatiche.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l'Iran in Pakistan, che inizieranno martedì. Lo ha detto Donald Trump all'agenzia Bloomberg, ribadendo che la scadenza del cessate il fuoco è mercoledì sera, ora di Washington. "Non ho intenzione di farmi mettere fretta nel concludere un accordo. Abbiamo tutto il tempo del mondo", ha messo in evidenza Trump.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'

Bernie Sanders: Trump non ha il diritto di attaccare il Venezuela

Notizie correlate

Trump all’Iran: “Faccio saltare tutto in aria”. L’ultimatum scade domani, è allarme mondialeNon sono giorni facili e la conferma arriva direttamente dalla quantità di messaggi minacciosi che il presidente americano Donald Trump sta affidando...

Leggi anche: Scade oggi l'ultimatum di Trump, negoziatori pessimisti su accordo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Trump: Scioccato da Meloni, pensavo avesse coraggio. Schlein: Solidale con premier; Trump, Leone XIV, e la minaccia della pace che rischia di rovinare i piani del tycoon; Il Papa, 'non ho paura di Trump, non faccio un dibattito con lui'; Rampini: Meloni non può fare a meno di Trump, l’Italia dipende dagli USA.

Medio Oriente, Trump: 'Non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì' - LiveblogGli Stati Uniti hanno colpito una nave da cargo battente bandiera iraniana, intercettata nel Golfo dell'Oman, e hanno assunto il pieno controllo dell'imbarcazione. Lo afferma Donald Trump sul suo soci ... ansa.it

Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l'Iran in Pakistan, che inizieranno martedì. Lo ha detto Donald Trump ... ansa.it

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si aspetta che "domani sera in Pakistan" sarà firmato l'accordo con l'Iran. Lo ha annunciato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, rivelando in diretta tv di aver parlato con il capo della Casa Bianca. Intervis - facebook.com facebook

Donald Trump bocciato senza appello. Il sondaggio pubblicato da Nbcnews evidenzia che la popolarità del presidente degli Stati Uniti è ai minimi dall'inizio del secondo mandato. x.com