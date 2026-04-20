Trump ' non mi faccio mettere fretta l' ultimatum scade mercoledì'

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vicepresidente degli Stati Uniti si recherà oggi in Pakistan per riprendere le trattative con l'Iran, previste per martedì. Nel frattempo, l'ex presidente ha dichiarato di non farsi mettere fretta e ha specificato che l'ultimatum scade mercoledì. Le tensioni tra le parti coinvolte continuano a creare attenzione sui tempi e sulle modalità delle prossime mosse diplomatiche.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance partirà più tardi nel corso della giornata di oggi per riprendere le trattative con l'Iran in Pakistan, che inizieranno martedì. Lo ha detto Donald Trump all'agenzia Bloomberg, ribadendo che la scadenza del cessate il fuoco è mercoledì sera, ora di Washington. "Non ho intenzione di farmi mettere fretta nel concludere un accordo. Abbiamo tutto il tempo del mondo", ha messo in evidenza Trump.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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