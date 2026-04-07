Scade oggi l' ultimatum di Trump negoziatori pessimisti su accordo

Oggi alle 20 ora americana scade l'ultimatum lanciato dal presidente degli Stati Uniti all'Iran. Il presidente ha dichiarato che, in assenza di un accordo, verranno distrutti ogni ponte e centrale elettrica del Paese. I negoziatori sono pessimisti riguardo a una possibile intesa prima della scadenza. La situazione rimane tesa e senza ulteriori sviluppi, il rischio di un deterioramento nei rapporti tra le due nazioni resta elevato.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Esplosioni sono state sentite nella notte tra il 6 e il 7 aprile a Teheran, anche nelle zone periferiche. L'agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga stata danneggiata da un proiettile israelo-americano. In un post su Telegram, l'agenzia Mehr ha pubblicato anche un video di 12 secondi che mostra soccorritori e cumuli di macerie, riferisce Al Jazeera. BREAKING: Iranian media says that a US-Israeli projectile has struck a synagogue in central Tehran.?? LIVE updates: https:t.coZ7OGjQiyVw pic.twitter.comWRDFtvtdgo Scade oggi, alle 20 orario americana, l'ultimatum lanciato dal presidente Donald Trump all'Iran. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: "Negoziatori pessimisti su accordo Usa-Iran" Scade l’ultimatum di Trump. La rappresaglia iraniana potrebbe mirare a SuezIl presidente americano che nel 2019 accusava i Democrats di aver portato gli Stati Uniti nel pantano del medio oriente ora sembra di essersi... Le giravolte di TRUMP sulla guerra in IRAN Temi più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); Scade oggi l’ultimatum di Trump all’Iran. Ma Teheran non accetterà un cessate il fuoco; Hormuz chiuso, chip a rischio: l’ultimatum di Trump scade oggi; Trump: Iran può essere eliminato in una notte, anche martedì'. VIDEO. Iran, continuano gli attacchi. Martedì scade (l’ennesimo) ultimatum di TrumpRoma, 6 apr. (askanews) – Israele e Iran hanno continuato a scambiarsi attacchi nelle prime ore di oggi, all’indomani dell’ultimo ultimatum del presidente Usa Donald Trump a Teheran perché ponga fine ... askanews.it Hormuz chiuso, chip a rischio: l’ultimatum di Trump scade oggiL'ultimatum di Trump all'Iran scade oggi 6 aprile. Se Hormuz rimane chiuso, le fab di chip esauriscono le scorte di elio entro giugno. I due scenari per la settimana e il check del 10 aprile L'ultimat ... elettronicanews.it Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump e l'ultimatum a Teheran che scade oggi: «In 4 ore possiamo distruggere tutto». In Kuwait feriti 15 soldati Usa x.com Fai presto! L’offerta scade a mezzanotte di oggi! Utilizza il codice sconto PASQUA2026 nel carrello dello shop online #buonapasqua #spedizionigratuite #regalodipasqua #smallbusiness #shoponline - facebook.com facebook