Trump lancia i nuovi negoziati Accettino o li distruggeremo

Una delegazione americana guidata da JD Vance si sta dirigendo in Pakistan per riavviare i negoziati con l’Iran. Nel frattempo, l’ex presidente Donald Trump ha dichiarato che l’Iran deve accettare le condizioni proposte, altrimenti subirà conseguenze drastiche. La visita in Pakistan fa parte degli sforzi degli Stati Uniti per riaprire un dialogo con l’Iran, mentre Trump ha ribadito la sua posizione in modo deciso.

Una delegazione americana guidata da JD Vance si sta dirigendo in Pakistan per riavviare i negoziati con l'Iran, e Donald Trump avverte che per la Repubblica islamica si tratta dell'ultima possibilità. Poi torna a minacciare di distruggere le centrali elettriche e i ponti del Paese qualora non venga raggiunto un accordo di pace. È lo stesso presidente americano ad annunciare che i suoi inviati Steve Witkoff e Jared Kushner arriveranno a Islamabad per riprendere i colloqui, anche se inizialmente il tycoon esclude la presenza del suo numero due per "motivi di sicurezza", mentre poco dopo la Casa Bianca rettifica l'affermazione. Il tutto nonostante da Teheran arrivino segnali incerti secondo Axios, poiché sospetta che le dichiarazioni di Trump possano essere una copertura per un attacco a sorpresa da parte degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump lancia i nuovi negoziati. "Accettino o li distruggeremo" Trump minaccia l'Iran prima dei negoziati: Accordo o attacchi più duri, mi aspetto un grande reset Notizie correlate Leggi anche: Trump minaccia l’Iran: «Domani colloqui a Islamabad, accettino o li distruggeremo». Pasdaran: «Niente negoziati con blocco Usa» – La diretta Leggi anche: Trump: «Domani negoziati a Islamabad, accettino o li distruggeremo». Media Iran: «Teheran ha respinto il secondo round di colloqui» – La diretta Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Come Trump (convinto da Netanyahu) ha deciso di iniziare la guerra contro l'Iran: la ricostruzione del New York Times; Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOG; Usa-Iran, negoziati falliti. Trump minaccia nuovi dazi alla Cina; Iran, martedì nuovi colloqui in Pakistan. Trump: Ultima possibilità. Trump lancia nuovi dazi globali: scontro con l'Ue e malcontento degli elettori UsaDonald Trump ha firmato un nuovo pacchetto di tariffe globali del 15%, che entreranno in vigore dal 24 febbraio per una durata di cinque mesi. Queste misure sostituiscono quelle precedentemente ... rainews.it In vigore i nuovi dazi voluti da TrumpTariffe globali al 10 per cento in sostituzione di quelle dichiarate illegittime dalla Corte suprema. Trump aveva annunciato un aumento al 15 per cento, ma al momento non è ancora stato formalizzato. lettera43.it Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump lancia un duro avvertimento a Teheran in vista del secondo round di colloqui previsto a Islamabad. Attraverso i social network annuncia ritorsioni estreme in caso di mancata intesa tra le due nazioni. Il leader americ - facebook.com facebook ‘NON FARÒ PIÙ IL BRAVO RAGAZZO’. TRUMP LANCIA L’ENNESIMO ULTIMATUM ALL’IRAN: ‘DISTRUGGEREMO... x.com