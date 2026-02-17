Vittorio Sgarbi la notizia è appena arrivata | Cambia tutto

Vittorio Sgarbi è stato assolto dal tribunale di Reggio Emilia nel caso legato al presunto riciclaggio di un dipinto seicentesco di Rutilio Manetti. La decisione arriva dopo mesi di inchieste e accuse che avevano attirato molta attenzione. Il critico d'arte aveva sempre sostenuto la propria innocenza, e ora il tribunale ha deciso di chiudere il procedimento senza condanne. La vicenda aveva coinvolto anche diverse perizie che avevano messo in dubbio le ipotesi iniziali.

Il tribunale di Reggio Emilia ha assolto Vittorio Sgarbi nel procedimento legato al presunto riciclaggio di un dipinto seicentesco attribuito a Rutilio Manetti. La decisione, pronunciata il 16 febbraio 2026, chiude una vicenda giudiziaria che per anni ha alimentato attenzione pubblica e dibattito, incrociando il tema della circolazione delle opere d’arte con quello della tutela del patrimonio culturale. Al centro del caso vi era una tela indicata come La cattura di San Pietro, mostrata da Sgarbi nel 2021. L’ipotesi investigativa sosteneva che l’opera fosse riconducibile a un bene sottratto nel 2013 dal castello di Buriasco, in provincia di Torino, e che alcuni interventi successivi avessero avuto lo scopo di nasconderne l’origine. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Vittorio Sgarbi, la notizia è appena arrivata: “Cambia tutto” Motori diesel e benzina, la notizia è appena arrivata: tutto saltato Il 16 dicembre la Commissione europea ha annunciato il nuovo Pacchetto Automotive, una decisione inattesa che ridefinisce il futuro dei motori diesel e benzina. “Tutto bloccato”. Caos alla Camera, sta succedendo adesso! La notizia è appena arrivata Alla Camera dei deputati si sono bloccate le prenotazioni delle sale per le conferenze stampa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Quadro di Rutilio Manetti, assolto Vittorio Sgarbi; Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, i legali: Una macchina del fango; Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Manetti; Vittorio Sgarbi assolto, cadono le accuse sul quadro di Manetti: Macchina del fango contro un innocente. Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Rutilio Manetti: prove insufficienti sull’accusa di riciclaggioVittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio nel procedimento legato al dipinto attribuito a Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. Il tribunale di Reggio Emilia, con rito ... leggo.it Vittorio Sgarbi assolto per il quadro di Manetti rubato, i legali: «Una macchina del fango»Assolto. Vittorio Sgarbi non è colpevole di riciclaggio in relazione al caso del quadro di Rutilio Manetti, La cattura di San Pietro. È la decisione presa ieri ... ilmattino.it Vittorio Sgarbi è stato assolto dall’accusa di riciclaggio per il caso di un quadro esposto a Lucca, che l’accusa riteneva rubato x.com Vittorio Sgarbi assolto per insufficienza di prove Insufficienza di prove. Vittorio Sgarbi è stato assolto dal reato di ricettazione riguardante la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, un’opera del ‘600 rubata nel castello di Buriasco (Torino) nel 2013 finita nella col facebook