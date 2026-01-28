Questa mattina arrivano notizie di una svolta nel conflitto tra Ucraina e Russia. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di essere disposto a un incontro diretto con Vladimir Putin. La notizia circola dopo che agenzie di stampa hanno confermato le parole di Sybiha, il ministro degli Esteri ucraino. Per ora, non ci sono dettagli su quando o dove potrebbe avvenire questo incontro. La situazione resta molto tesa e incerta.

Si registra un nuovo elemento sul piano diplomatico nel conflitto tra Ucraina e Russia. Secondo quanto riferito da agenzie di stampa e confermato dal ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiha, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato la disponibilità a un incontro diretto con Vladimir Putin. L’apertura, riferita in un contesto di alta tensione militare, viene presentata da Kiev come legata a specifiche priorità negoziali. Negoziati Ucraina-Russia: le condizioni di Kiev. Nel quadro dei possibili colloqui, l’Ucraina indica come centrali due dossier. Il primo riguarda i territori occupati, tema considerato determinante per la definizione di un eventuale assetto futuro e per le garanzie di sovranità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Zelensky-Putin, la notizia è appena arrivata: clamoroso

