Trump circondato dai religiosi nella Sala Ovale della Casa Bianca il video delle preghiere | Dio proteggilo

Nella Sala Ovale della Casa Bianca, un gruppo di pastori evangelici si è riunito per pregare, chiedendo protezione e guida divina per il presidente. Il video mostra le preghiere rivolte a Dio, con l’intervento di religiosi che si sono rivolti al cielo in sua vece. Nessuna altra persona è coinvolta e la scena si svolge all’interno degli ambienti ufficiali della residenza presidenziale.

Donald Trump punta ancora una volta sulla propaganda politico-religiosa in frangenti di crescente tensione interna e internazionale. Cinque giorni dopo aver inaugurato la terza guerra del Golfo con Israele contro l’Iran, il presidente americano ha invitato nello Studio Ovale un gruppo di leader religiosi cristiani. Con inquadrature calcolate, i pastori evangelici hanno pregato ad alta voce e in mondovisione con le mani appoggiate sulle spalle del tycoon. Il video, neanche a dirlo, che è diventato virale. Pastori e leader religiosi pregano con (e per) Trump nello Studio Ovale La preghiera alla Casa Bianca nel mezzo della guerra in Iran Il rapporto tra Trump e il mondo evangelico americano Pastori e leader religiosi pregano con (e per) Trump nello Studio Ovale I religiosi sono giunti alla Casa Bianca da varie parti degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

