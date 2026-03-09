Dai presepi ai film horror | l' artista ravennate che ha incantato Eurodisney e Casa Bianca

Un artista ravennate ha realizzato presepi meccanici che sono stati mostrati a Eurodisney e alla Casa Bianca. Le sue creazioni combinano cavi d’acciaio, silicone e ingegno tecnico, creando opere che hanno attraversato confini e settori diversi. Dai presepi tradizionali ai film horror, i suoi lavori sono stati presentati in contesti internazionali, mostrando una capacità di innovare e sorprendere con le sue installazioni.

L'artigiano-regista che ha traghettato la tradizione millenaria dei presepi meccanici verso il cinema horror hollywoodiano C’è un filo invisibile, fatto di cavi d’acciaio, silicone e genio meccanico, che collega alcuni grandi presepi meccanici della Romagna ai grandi parchi a tema internazionali e ai set cinematografici d’oltreoceano. Al centro di questa ragnatela creativa c’è un solo nome: il maestro Davide Santandrea. Nato a Ravenna nel 1966, Santandrea non è solo un regista o un artigiano, è un "demiurgo" moderno che ha saputo traghettare la tradizione millenaria dei presepi meccanici nell’iperuranio dell’animatronix cinematografica. Un percorso che lo ha portato a dialogare con giganti come Carlo Rambaldi e Sam Raimi, ottenendo persino il plauso della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Dalle grotte dei presepi ai mostri di Hollywood: il "demiurgo" che ha incantato anche la Casa BiancaL'avventura di Davide Santandrea, l’artigiano romagnolo che ha dato vita ai faraoni di Gardaland e ai mostri di Eurodisney, restando fedele alla...

Leggi anche: Il caso del film horror che ha scardinato le regole di Hollywood