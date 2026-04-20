Il presidente degli Stati Uniti ha visto sfumare il controllo sulla narrazione pubblica dopo l’annuncio della guerra in Iran. La gestione della comunicazione ufficiale si è fatta più complicata, con diverse dichiarazioni contrastanti e una crescente attenzione dei media sulle decisioni prese. La situazione ha portato a un aumento di tensione tra le fonti ufficiali e le reazioni dell’opinione pubblica, creando un clima di incertezza sulla linea politica adottata dagli Stati Uniti.

Per un uomo politico che ha nella parola lo strumento principale del suo potere non c’è niente di peggio che perdere il controllo della narrazione. È quello che sta succedendo a Donald Trump, da tempo dominatore dell’informazione, acrobata della dialettica e seguace fedele della teoria secondo cui bisogna “inondare la zona” con un diluvio di informazioni, un’idea di Steve Bannon, uno dei padri del movimento Maga. Ma il meccanismo si è inceppato. Colpa della guerra in Iran, che ha fatto saltare le migliori strategie di comunicazione. Trump non ha mai trovato il tono e l’argomento giusti per difendere il conflitto con l’opinione pubblica statunitense e soprattutto con i suoi elettori, a cui si era presentato come “l’uomo che non amava la guerra”.🔗 Leggi su Internazionale.it

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IRAN - Trump ha perso il CONTROLLO della Guerra

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