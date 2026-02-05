Due giovani feriti dopo che un minicar ha perso il controllo sulla Provinciale 71

Questa mattina intorno alle 9, un incidente si è verificato sulla Provinciale 71, dove un minicar ha improvvisamente perso il controllo. Due giovani sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente. Nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi, ma le loro condizioni sono ancora sotto osservazione. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

**** Giovedì mattina, sulle ore 09.30 circa, la strada della Provinciale 71, tra Agrigento e Porto Empedocle, ha visto un incidente stradale con due feriti leggeri. Un minicar, a bordo di due ragazzi minorenni, ha perso il controllo nel tratto della statale, causando una caduta accidentale a sinistra della carreggiata. La causa principale dell'incidente è stata l'asfalto bagnato, reso viscido dalla nebbia e dalle temporale che avevano colpito la zona. L'auto, dopo essersi incasinata in curva, è andata a finire fuori strada, quasi senza controllare la sua direzione.

