Trump fa assaltare una nave iraniana e ci trascina nel baratro della crisi globale
Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono salite dopo che un incidente ha coinvolto una nave iraniana, portando a un aumento delle tensioni internazionali. Nel frattempo, l’Iran ha deciso di non partecipare ai colloqui a Islamabad, chiedendo la fine del blocco dei porti come condizione per il dialogo, mentre gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran di aver orchestrato l’incidente. La situazione si sta evolvendo in un clima di crescente incertezza.
L'Iran non si presenta a Islamabad per i colloqui, teme una trappola USA e pone come condizione la fine del blocco dei porti. Il carburante nel mondo sta finendo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum
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