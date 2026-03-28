Melania Trump esce con un robot umanoide | la scena alla Casa Bianca sorprende tutti

La First Lady degli Stati Uniti è stata vista uscire dalla residenza ufficiale accompagnata da un robot umanoide. La scena, che ha attirato l’attenzione di giornalisti e pubblico, si è svolta in un contesto pubblico presso la Casa Bianca. Il robot, costruito negli Stati Uniti, ha accompagnato la First Lady durante l’evento. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alla natura dell’evento o alle ragioni della presenza del robot.

La scena ha colto di sorpresa osservatori e giornalisti: la First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, è uscita pubblicamente alla Casa Bianca accompagnata da un robot umanoide costruito negli Stati Uniti. L’apparizione è avvenuta durante un evento internazionale dedicato all’ intelligenza artificiale e all’educazione, e rappresenta la prima volta nella storia in cui un robot ha ufficialmente scortato la First Lady in una cerimonia istituzionale. L’episodio si è verificato nel contesto del vertice “ Fostering the Future Together Global Coalition ”, un’iniziativa dedicata alla collaborazione globale per costruire il futuro delle tecnologie educative. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Melania Trump esce con un robot umanoide: la scena alla Casa Bianca sorprende tutti Articoli correlati Melania Trump sfila alla Casa Bianca con un robot: così l’umanoide accoglie i partecipanti all’evento sull’AI – VideoAlla Casa Bianca, la First Lady Melania Trump ha inaugurato un evento su innovazione e intelligenza artificiale affiancata da un robot umanoide... Il primo robot ospite alla Casa Bianca, Melania Trump: “Immaginate un educatore umanoide”Durante l'evento Fostering the Future Together Global Coalition Melania Trump ha fatto il suo ingresso alla Casa Bianca accompagnata da un robot... Aggiornamenti e notizie su Melania Trump Temi più discussi: Barron Trump lancia una nuova sfida imprenditoriale ed entra nel mercato delle tisane; Melania Trump immagina un robot umanoide come insegnante...; Cosa ci aspettiamo dall'AI?; Trump non bluffa, è pronto a scatenare l'inferno in Iran: la Casa Bianca avverte Teheran, il piano in 15 punti. Melania Trump sfila alla Casa Bianca con un robot: così l’umanoide accoglie i partecipanti all’evento sull’AI – VideoLa First Lady ha inaugurato il summit sull'intelligenza artificiale accompagnata da Figure 03, robot che accoglie gli ospiti internazionali ... ilfattoquotidiano.it Melania Trump stupisce tutti: al suo fianco non c'è Donald, ma un robot umanoideQuesta volta a fianco di Melania Trump non c'era il marito Donald, presidente degli Stati Uniti, ma... un robot. La First Lady è entrata nella East Room della Casa Bianca per tenere il discorso di ape ... hdblog.it Melania Trump stupisce tutti presentandosi all’evento tecnologico “Fostering the future together”, sulla tecnologia e l’evoluzione digitale, con un ospite speciale. Accanto alla First Lady, infatti, è apparso un robot, il primo umanoide a entrare nella Casa Bianca. - facebook.com facebook Melania Trump stupisce tutti: al suo fianco non c'è Donald, ma un robot umanoide x.com