Il film su Melania Trump ha scatenato polemiche negli Stati Uniti. La proiezione in anteprima alla Casa Bianca ha fatto infuriare molti, soprattutto dopo che è emerso il collegamento con l’omicidio di un infermiere da parte degli agenti della Border Patrol. La vicenda ha acceso un dibattito acceso sui social e tra i politici, mentre il pubblico si divide tra chi difende la First Lady e chi critica le scelte della Casa Bianca.

Polemiche negli Stati Uniti per la proiezione in anteprima del film sulla First Lady dopo l'omicidio dell'infermiere da parte degli agenti della Border Patrol. Mancano pochi giorni all'uscita nei cinema americani del documentario Melania, dedicato all'attuale First Lady Melania Trump. Il film sta facendo particolarmente discutere soprattutto perché l'operazione di AmazonMGM appare come un servizio all'amministrazione Trump. Nonostante il presidente USA continui a sostenere che il film sia già un grande successo ancor prima di uscire nelle sale, le previsioni al box-office sono tutt'altro che entusiasmanti e le vendite dei biglietti sono molto lontane dai sold-out. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il doc su Melania Trump nella bufera dopo la proiezione "lussuosa" alla Casa Bianca

Approfondimenti su Melania Trump

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Melania Trump e Paris Hilton, icone da doc; Melania Trump, perché la cifra folle spesa da Amazon per il documentario fa discutere; ‘Nel blu dipinti di rosso’, in sala a Roma il doc sui Cantacronache; Cinema - Gay.it.

Cosa c’è dietro il documentario su Melania TrumpAmazon ha speso un sacco di soldi per averlo e per promuoverlo, e l'ha diretto un regista accusato di molestie ... ilpost.it

Melania, il docufilm sulla moglie di Trump arriva al cinema: cosa sappiamoQuando esce al cinema il documentario Melania? Scopri tutti i dettagli sull'uscita, la trama e i dettagli sul dell'attesissimo film su Melania Trump. tag24.it

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto - facebook.com facebook

Melania Trump rompe il silenzio su Minneapolis e fa appello all'unità. Cosa ha detto x.com