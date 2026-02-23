Dazi Usa al 15% | l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di Trump

L’Italia ha subito un danno economico significativo a causa dei dazi statunitensi al 15%, annunciati da Donald Trump, che hanno colpito molte aziende italiane esportatrici. La causa principale deriva dal aumento delle tariffe doganali, che ha reso più costosi i prodotti italiani negli Stati Uniti. Questa misura ha colpito in modo particolare il settore manifatturiero e le piccole imprese, causando una diminuzione delle vendite all’estero. La situazione resta tesa tra i due paesi.

L’Italia è la seconda economia più colpita al mondo dai nuovi dazi sulle importazioni negli Usa annunciati dal presidente Donald Trump dopo la bocciatura della Corte Suprema. Le nuove aliquote scatteranno domani, 24 febbraio 2026, e non promettono nulla di buono per il nostro Paese, che subirà più di altri gli effetti dei provvedimenti della Casa bianca. Nuovi dazi al 15% per tutti Con il suo proclama presidenziale, datato 20 febbraio, Trump ha imposto nuovi dazi del 10% su tutte le merci ed i prodotti importati negli Stati Uniti da qualunque Paese provengano, a partire dalle 06:01 ora italiana di domani fino al 24 luglio, salvo proroga da parte del Congresso Usa. 🔗 Leggi su Tpi.it

Dazi, Trump al contrattacco: tariffe portate fino al 15% dopo lo stop della Corte suprema. Cosa succede oraDonald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali fino al 15%, reagendo alla sospensione delle misure da parte della Corte suprema.

Corte Suprema contro Trump: dazi annullati, ma nuove tariffe al 10%La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di annullare i dazi imposti dall’amministrazione Trump, sostenendo che queste tariffe sono state applicate senza rispettare le leggi federali.

Dazi Usa al 15%, Trump scuote i mercati: oro vola, dollaro e Nasdaq giù, Asia in rialzoL’annuncio di Trump sull’aumento dei dazi globali al 15% agita i mercati: oro in rally, dollaro in calo e futures dul Nasdaq negativi. L’Asia regge, mentre petrolio e bitcoin arretrano tra timori geop ... milanofinanza.it

Dazi Trump, tariffe al 15% e risposta UE: Non reagiamo di panciaL’ennesima stretta sui dazi imposta dagli Usa riaccende le tensioni commerciali globali e mette sotto pressione i rapporti con l’Europa. Con le nuove tariffe annunciate da Trump, il confronto ... notizie.it

Nuovi dazi Usa al 15%, l'Italia intende seguire la linea di Bruxelles che chiede chiarezza, senza andare allo scontro con #Trump come vorrebbe #Macron. Il Parlamento Ue, intanto, rinvia la ratifica dell'accordo commerciale con Usa. Il servizio di @elisaapiazz x.com

Nuovo caos dazi: dopo la bocciatura della Corte Suprema Usa e all’indomani dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti di nuove tariffe globali al 15% con effetto immediato, è a rischio il patto Trump-Ue siglato in Scozia a luglio e che avrebbe dovuto essere - facebook.com facebook