Il vicepresidente degli Stati Uniti è stato incaricato di guidare la delegazione americana nei colloqui con l’Iran in Pakistan. Questa decisione segna un passo nella strategia diplomatica degli Stati Uniti sul dossier iraniano, con l’obiettivo di avvicinare le parti attraverso un dialogo diretto. La scelta di un rappresentante di spicco della nuova amministrazione riflette l’attenzione di Washington sulla questione e sulla volontà di approfondire le trattative.

Washington rilancia la propria iniziativa diplomatica sul dossier iraniano e lo fa riportando in primo piano una figura chiave della nuova amministrazione: il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance. Sarà infatti lui, secondo quanto confermato da un funzionario della Casa Bianca, a guidare la delegazione americana nei colloqui con Teheran previsti in Pakistan, in un passaggio che segna un ritorno di Vance al cuore delle trattative internazionali più delicate. L’aggiornamento arriva dopo una fase di apparente incertezza sulla composizione della missione. Solo nelle ore precedenti, il presidente Donald Trump aveva lasciato intendere che Vance non avrebbe avuto un ruolo di guida nella delegazione, alimentando l’ipotesi di una diversa impostazione della squadra negoziale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Casa Bianca, JD Vance torna al centro della diplomazia Usa: guiderà la delegazione nei colloqui con l’Iran in Pakistan

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