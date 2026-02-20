Trump attacca Obama e ordina di desecretare i file sugli Ufo
Donald Trump ha annunciato l’intenzione di desecretare i documenti sugli Ufo, citando l’interesse pubblico crescente. La decisione deriva dalle richieste di numerosi cittadini e media che chiedono chiarezza su fenomeni inspiegabili. Trump ha ordinato al segretario della Difesa Pete Hegseth e ad altri dipartimenti di avviare subito il processo di divulgazione di file governativi riguardanti incontri con oggetti volanti non identificati. La mossa mira a rendere pubblici dati finora nascosti, anche se molti dettagli restano ancora segreti. La questione degli Ufo continua a coinvolgere l’opinione pubblica.
«Visto l’enorme interesse dimostrato», Donald Trump ordinerà al segretario della Guerra Pete Hegseth ee ad altri dipartimenti e agenzie competenti Usa di «avviare il processo di identificazione e pubblicazione dei file governativi relativi alla vita aliena ed extraterrestre, ai fenomeni aerei non identificati (Uap) e agli oggetti volanti non identificati ( Ufo ) e a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni altamente complesse». Lo ha annunciato lo stesso Trump su Truth: poco prima, parlando con i giornalisti, il presidente Usa aveva accusato Barack Obama di aver rivelato informazioni riservate sulla possibile esistenza degli alieni, parlando di «grave errore» da parte dell’ex presidente democratico.🔗 Leggi su Lettera43.it
Gli alieni di Trump, Obama e il circo della trasparenzaLa lite presidenziale sugli Ufo è la politica americana ridotta a puntata di X-Files. Con un finale già scritto: non ci sarà nulla da vedere. Viva la noia della realtà contro il glamour della ... ilfoglio.it
