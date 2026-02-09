Sabatini lancia una provocazione parlando dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri sono nettamente più forti delle altre squadre e la loro superiorità si vede in campo. Ha commentato il successo contro il Sassuolo, ribadendo che questa è una delle poche certezze in un campionato ancora aperto.

Inter News 24 Sabatini provoca e riscrive il nome della Serie A. Il giornalista analizza così sul suo canale Youtube il successo dei nerazzurri sul Sassuolo. Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato con entusiasmo la vittoria per 5-0 dell’ Inter contro il Sassuolo nel suo video sul canale YouTube, sottolineando la superiorità netta della squadra di Cristian Chivu e l’impressionante livello di gioco espresso dai nerazzurri. L’INTER INARRESTABILE – «Questo è il campionato ma la Serie A sembrano le Interiadi: è una provocazione, ma la sensazione che dà l’Inter è quella di essere una squadra nettamente superiore». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini provoca: «Questo è il campionato, ma la sensazione è che l’Inter sia nettamente superiore»

Approfondimenti su Sabatini Inter

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

QUANTI GIOCATORI DI MILAN, NAPOLI, ROMA E JUVENTUS GIOCHEREBBERO NELL'INTER

Ultime notizie su Sabatini Inter

Argomenti discussi: Rai, Venerato: Lookman bloccato e acquistato Alisson: cosa farà Manna, tornerà su Sulemana?; Sabatini provoca: Questo è il campionato, ma la sensazione è che l'Inter sia nettamente superiore; Viali: Ho parlato con Vergara dopo il gol, ecco cosa ci siamo detti; Jacomuzzi: Conte farà una cosa con i suoi giocatori ora che è uscito dalla Champions, finalmente l'Italia ha un talento come Vergara.

Provocazione Sabatini: Sembrano le Inter…iadi! Dà la sensazione di essere…Sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter per 5-0 sul Sassuolo ... msn.com

Sabatini a gran voce: Senza paura, bisogna dire lezione di calcio di Allegri a ItalianoSandro Sabatini, nel suo canale YouTube, ha parlato così di Bologna-Milan: Stavolta non credo che ci sarà qualcuno che dirà che Allegri ha culo oppure che Maignan fa ... milannews.it

Sabatini provoca: «Questo è il campionato, ma la sensazione è che l'Inter sia nettamente superiore» facebook