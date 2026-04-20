Monica Maggioni che cosa ha studiato

Monica Maggioni ha studiato in ambito umanistico e ha conseguito una laurea, anche se i dettagli specifici del suo percorso accademico non sono stati resi pubblici. Tra il 2015 e il 2018, ha ricoperto la carica di Presidente della Rai, ruolo in cui ha rappresentato una figura di rilievo per il servizio pubblico radiotelevisivo. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell'informazione e della comunicazione.

Quella di Monica Maggioni è una figura decisamente importante per la rete pubblica. Basti pensare che dal 2015 al 2018 è stata Presidente della Rai. La sua vita non è però in ufficio, anzi. Dopo l’esperienza da inviata di guerra la sua prospettiva è radicalmente cambiata. Ha una sola certezza: vuole ritrovarsi a stretto contatto con una telecamera. Potrebbe avere la chance di starle dietro, come nel caso di alcuni documentari, o davanti, come per il ritorno di NewsRoom, dal 20 aprile 2026 nuovamente su Rai3 in prima serata. Scopriamo però qualcosa in più su di lei e il suo percorso. Monica Maggioni, una vita in Rai. Monica Maggioni è nata a Milano nel 1964 ed è una giornalista, conduttrice e dirigente tra le più note d’Italia.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Monica Maggioni, che cosa ha studiato Bocca incontra Monica Maggioni | Lo sgabuzzino di YouTube Notizie correlate La Confessione chiude con Monica Maggioni e Brunori SasPeter Gomez torna questa sera, sabato 18 aprile, con l’ultimo appuntamento stagionale de La Confessione, il programma di interviste biografiche in... Leggi anche: Via Giletti ‘causa budget’, nel lunedì di Rai 3 arriva Monica Maggioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose; Newsroom con Monica Maggioni, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni; Rai Tre, il lunedì sera si cambia: fuori Massimo Giletti, dentro Monica Maggioni; I padroni del mondo, in arrivo la nuova serie di Newsroom di Monica Maggioni. Monica Maggioni, che cosa ha studiatoMonica Maggioni è nata a Milano nel 1964 ed è una giornalista, conduttrice e dirigente tra le più note d’Italia. La sua carriera l’ha vista legata strettamente alla Rai, dove ha lavorato per anni al ... dilei.it Palinsesti Rai, Fiorello ‘incorona’ Newsroom di Monica Maggioni (e affossa De Martino): cosa ha dettoLo showman de La Pennicanza si è collegato con la giornalista, al via stasera su Rai 3 con la nuova stagione del suo programma. Poi l'affondo inatteso al collega. libero.it Nuova stagione di NewsRoom con Monica Maggioni: un racconto crossmediale tra reportage, analisi e grandi interviste per indagare i protagonisti del potere globale. Da questa sera su Rai 3 HD alle 21:15. #tivùsat #TivùsatConsiglia - facebook.com facebook TeleMeloni su Rai 3 con @petergomezblog e Monica Maggioni #FattoQuotidiano x.com