Truffa in pieno centro a Roma il gioco delle tre coppette | ecco il meccanismo

Nel centro di Roma si è verificata una truffa nota come il “gioco delle tre coppette”. La dinamica consiste nel far credere alle vittime che possano indovinare sotto quale coppetta si trovi un oggetto, ma in realtà il trucco è già predisposto per far perdere chi partecipa. La truffa si svolge in aree molto frequentate, attirando sia passanti che turisti con l’obiettivo di sottrarre denaro.

Nel cuore di Roma, tra le vie più frequentate e affollate, continua a riproporsi una truffa tanto semplice quanto efficace, capace ancora oggi di colpire passanti e turisti: il cosiddetto “ gioco delle tre coppette ”. A prima vista si presenta come un passatempo innocuo, ma nasconde un sistema ben organizzato e studiato nei dettagli. Un raggiro che, nonostante sia noto da tempo, riesce ancora a sorprendere chi si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Come funziona davvero la truffa delle tre coppette, che colpisce a Roma e in tante altre città italiane. Dietro quello che sembra un gioco di abilità si cela una vera e propria organizzazione.🔗 Leggi su Funweek.it

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