Roma | controlli al centro storico 20 fermati per il gioco delle tre campanelle

La polizia locale di Roma ha fermato 20 persone durante controlli nel centro storico. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per contrastare il gioco d’azzardo, concentrandosi sul fenomeno delle tre campanelle. Le operazioni continuano per cercare di fermare questa pratica illegale che si diffonde tra i giovani e i passanti.

Sono 20 le persone fermate nel corso dei controlli effettuati dalla polizia locale di Roma, mirati a contrastare il gioco d’azzardo, con un focus particolare sul fenomeno del gioco delle tre campanelle. Le verifiche hanno interessato luoghi emblematici della capitale, come la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti e Via del Corso, dove gli agenti del gruppo Centro hanno operato, anche indossando abiti civili per non destare sospetti. Dettagli sui fermati e le denunce. I 20 fermati, di nazionalità romena e macedone, sono stati denunciati per esercizio di gioco d’azzardo illecito in luogo pubblico, in concorso tra loro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

