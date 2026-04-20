Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto il caso in Italia da 26mila euro

In provincia di Parma è stato scoperto un caso di truffa legata a un falso bonifico durante la vendita di un’auto usata. La vittima ha versato 26.000 euro, credendo di aver ricevuto il pagamento regolare. Tuttavia, successivamente è stato accertato che il bonifico era falso e che l’acquirente aveva ingannato la vittima. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di frodi simili registrate nel settore delle vendite di veicoli usati.

In provincia di Parma è emerso un caso di una truffa piuttosto comune nell’ambito delle vendite di auto usate. Un’acquirente ha acquistato una vettura per 26.000 euro mostrando un bonifico urgente al venditore. Prima che fosse contabilizzato, però, il bonifico urgente è stato revocato e in pochi giorni l’auto è stata rivenduta. I carabinieri hanno rintracciato il truffatore, ma sarà complesso per la vittima sarà complesso riavere il denaro che gli è stato sottratto. Nella truffa è rimasta coinvolta, non in maniera intenzionale, anche la società di pratiche per i passaggi di proprietà di auto che aveva gestito i documenti della transazione. La truffa del falso bonifico, il caso di Parma.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euro Notizie correlate Leggi anche: Comprano auto per 26mila euro, revocano il bonifico e la rivendono a 15mila, truffa a Parma: “È il nostro lavoro” Leggi anche: L’affare online diventa una truffa. Falso bonifico da 29mila euro, i compratori spariscono con l’auto Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Prima chiama l’esperto antifrode. Poi viene chiesto bonifico urgente. Truffa: la banca mette in guardia; Rieti, tenta la truffa del falso bancario: bloccato bonifico da 50mila euro; Anziana pronta a versare 28 mila euro al finto carabiniere, ma la polizia blocca il bonifico; Si spacciano per agenti della polizia postale e convincono una donna a effettuare bonifici per 6.000 euro. Truffa del falso bonifico per l’acquisto dell’auto, il caso in Italia da 26mila euroIn provincia di Parma è emerso un caso di una truffa piuttosto comune nell’ambito delle vendite di auto usate. Un’acquirente ha acquistato una vettura per 26.000 euro mostrando un bonifico urgente al ... quifinanza.it Rieti, truffa del falso dipendente bancario: denunciato 26enne dopo un bonifico da 50mila euro: A Rieti un anziano rischia di perdere quasi 50mila euro con la truffa del falso bancario. Decisivo il blocco immediato e l’indagine dei Carabinieri. ilquotidianodellazio.it #GdiF #Palermo: sventata una truffa ai danni di un’anziana. Arrestato un 33enne e recuperati gioielli del valore di circa 40 mila euro. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere - facebook.com facebook Truffa del "finto carabiniere", coppia a caccia di anziani per rubare soldi e gioielli ift.tt/f1hc9DX x.com