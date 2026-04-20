Comprano auto per 26mila euro revocano il bonifico e la rivendono a 15mila truffa a Parma | È il nostro lavoro

Il raggiro ai danni di un 28enne che aveva messo in vendita la sua auto online. Quando ha richiamato al numero che lo aveva contattato si è sentito rispondere “Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vende l’auto per 26.000 euro ma il bonifico non arriva. Poi al telefono: "Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro”I carabinieri della Stazione di Fontanellato hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 23enne originario dell’est Europa.

Fa un bonifico istantaneo di 15mila euro per 'salvare' il proprio conto, è una truffa. Recuperata gran parte del maltoltoE' un continuo proliferare di truffe e raggiri da parte di soggetti che si spacciano falsamente come operatori bancari, assicurativi o forze...