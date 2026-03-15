Learco Ferri e Clizia Iacomucci, due cittadini di Pesaro residenti nel quartiere Pantano, si trovano attualmente in Thailandia dopo che il loro volo di rientro è stato cancellato. Hanno trascorso circa 20 ore in autobus prima di raggiungere un aeroporto, dove hanno affrontato un volo dal costo di 1.400 euro. La situazione si è protratta per un mese senza possibilità di tornare in Italia.

Pesaro, 15 marzo 2026 – Una data adesso c’è. E per Learco Ferri e Clizia Iacomucci, i due pesaresi del quartiere Pantano rimasti bloccati in Thailandia dopo la cancellazione del loro volo di rientro, è già molto. Il collegamento con cui sarebbero dovuti tornare in Italia il 10 marzo è stato infatti annullato dalla compagnia Kuwait Airways dopo la chiusura di diverse rotte aeree legate alla crisi internazionale in Medio Oriente, lasciando molti passeggeri senza una reale alternativa di rientro. Dopo giorni di ricerche e tentativi, la coppia è riuscita a individuare un volo che potrebbe riportarli in Italia: la partenza sarebbe prevista l’8 aprile da Phuket con la compagnia Neos, destinazione Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La cassiera e l’impiegato, il mese infinito in Thailandia: “In bus 20 ore, poi il volo da 1400 euro”

Articoli correlati

Leggi anche: Gratta e vince, la scritta dei sogni compare due volte: 300mila euro subito, poi 6mila al mese per 20 anni, infine un premio da 100mila

Guida il bus turistico per l’Italia senza avere la patente e non riposa per un mese e mezzo: maxi multa da 7mila euroControlli della Polizia locale a Napoli, sorpreso conducente di bus turistico senza patente CQC: aveva saltato riposi per 6 settimane.