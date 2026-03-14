Truffa da 98k fermata | la banca blocca il bonifico e salva

Una cliente di Imola ha rischiato di perdere quasi 100mila euro a causa di una truffa organizzata. Il bonifico è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo della banca e dei carabinieri, evitando così che il denaro finisse nelle mani dei truffatori. La cifra coinvolta si aggira attorno ai 98.000 euro. La vicenda si è conclusa con il fermo del trasferimento di denaro.

Una cliente di Imola ha rischiato di perdere quasi 100mila euro a causa di una truffa organizzata, ma l’intervento tempestivo del personale bancario e dei carabinieri ha bloccato il trasferimento. La vicenda, verificatasi nella filiale della zona industriale, ha la sospensione dell’operatività online per evitare ulteriori danni al patrimonio familiare. L’importo specifico richiesto era di 98.822 euro, destinato a un presunto avvocato per rimborsare spese legali inesistenti. L’agitazione della donna e le risposte evasive hanno sollevato immediatamente i sospetti degli operatori, portando a un blocco immediato delle operazioni finanziarie sospette. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa da 98k fermata: la banca blocca il bonifico e salva Articoli correlati Il direttore della banca sventa la truffa da quasi 100mila euro: “La cliente voleva fare quello strano bonifico e ho allertato il 112”Imola (Bologna), 13 marzo 2026 – Un bonifico urgente da quasi 100mila euro verso un presunto avvocato, richiesto con insistenza da una cliente allo... Con la truffa del finto carabiniere chiedono un bonifico da 48mila euro: sventato il raggiroIl repentino intervento dei veri Carabinieri ha permesso di bloccare il bonifico già disposto da un'anziana: proseguono le indagini per rintracciare...