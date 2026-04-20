Un uomo di 65 anni di origini rumene è stato trovato senza vita nel fiume Panaro, tra Nonantola e Ravarino, all’alba di sabato. Le autorità stanno ancora verificando se si sia trattato di un malore o di un incidente, e le indagini sono in corso. L’autopsia sarà determinante per chiarire le cause del decesso.

Proseguono le indagini sulle causa della morte di Corneliu Ailenei, 65 anni di origini rumene, trovato morto all’alba sabato nel fiume Panaro tra Nonantola e Ravarino. La salma è in medicina legale, sarà sottoposto ad autopsia e sarà restituito appena possibile alla famiglia. A dare l’allarme era stata la moglie. Il 65enne venerdì era uscito per una battuta di pesca in solitaria. Con il passare delle ore e l’arrivo del buio, il suo mancato rientro ha iniziato a preoccupare la moglie. Dopo diversi tentativi di chiamarlo al cellulare rimasti senza risposta, la donna ha capito che poteva essere successo qualcosa di grave. La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, concentrandosi nella zona di via Pelumi: sono intervenuti i vigili del fuoco di San Felice, Modena e i volontari di Finale e Mirandola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto nel Panaro. Malore o incidente. Proseguono le indagini. La verità dall’autopsia

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