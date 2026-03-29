Mattia Giorgi trovato morto in casa a Piombino proseguono le indagini | l'autopsia attesa nei prossimi giorni

Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Piombino. La sua morte è stata scoperta di recente e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause del decesso. La vittima si era trasferita nella zona da alcuni mesi.

Attesa nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Mattia Giorgi, il 31enne trovato morto nel suo appartamento a Piombino, dove risiedeva da pochi mesi. Ancora giallo sulle cause del decesso. L'esame autoptico dovrebbe svolgersi martedì 31 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mattia Giorgi trovato morto in casa a Piombino, i cani potrebbero averlo ferito dopo il decessoSi attendono i risultati dell'autopsia sul corpo di Mattia Giorgi, 31enne trovato morto a Piombino (Livorno). Leggi anche: Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul posto Una raccolta di contenuti su Mattia Giorgi Temi più discussi: Piombino, trovato morto a 31 anni nel suo appartamento; Giallo per la morte di Mattia Giorgi a Piombino; Piombino, 31enne trovato morto in casa: ferite al volto e sangue, giallo sui cani; Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul posto. Mattia Giorgi trovato morto in casa a Piombino, i cani potrebbero averlo ferito dopo il decessoIl mistero che avvolge la scomparsa di Mattia Giorgi, il giovane di 31 anni trovato senza vita nella sua abitazione di Piombino giovedì 26 ... thesocialpost.it Piombino, Mattia Giorgi trovato morto in casa a 31 anni: ipotesi morte violenta. Polizia sul postoMattia Giorgi, 31 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento a Piombino. Sul caso indagano i carabinieri, senza escludere alcuna ipotesi. Figlio di un noto imprenditore locale, era già noto per ... fanpage.it Tracce di sangue, ferite al volto e tre cani rimasti in casa accanto al corpo. È ancora un mistero la morte di Mattia Giorgi, 31 anni, trovato senza vita nel suo appartamento a Piombino giovedì 26 marzo. Indagano i carabinieri: tutte le ipotesi restano aperte, dal m - facebook.com facebook