Trovato morto l' italiano scomparso in montagna Era disperso da giorni dopo un' escursione

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato trovato morto dopo essere scomparso cinque giorni fa durante un'escursione sulle montagne di Saint Moritz. La causa dell'incidente sembra essere stata una caduta accidentale, secondo le prime indagini. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra amici e familiari, che avevano avviato le ricerche. Il corpo è stato rinvenuto in un'area impervia e isolata, a poca distanza dal luogo dell'ultima vista.

È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. Lo conferma all'Adnkronos l'avvocato della famiglia Sergio Pisani, che meno di un'ora fa ha "avuto conferma dal console. Sul posto c'è il fratello maggiore di Luciano, che è sconvolto". "Luciano - prosegue il legale - non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo, dicono, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

