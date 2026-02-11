Maltempo affonda il peschereccio ?Luigino? in Sardegna | due morti e un marinaio ferito I cadaveri dispersi nel mare in burrasca

Un peschereccio si è capovolto questa mattina al largo di Santa Maria Navarrese, in Sardegna. Due marinai sono morti e un altro è rimasto ferito. Le ricerche continuano per trovare i corpi dispersi nel mare in burrasca. La mareggiata ha reso difficile il lavoro dei soccorritori, che cercano di mettere in salvo chi è rimasto a bordo. La zona è sotto choc per l’incidente improvviso e violento.

Tragico incidente in mare a fine mattina al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna. Il peschereccio «Luigino» è affondato e, secondo i primi riscontri della Guardia costiera, due pescatori sono morti, mentre un terzo è stato tratto in salvo da una seconda motopesca che transitava nella zona. Sul posto sta operando la motovedetta Cp 811 della Guardia costiera di Arbatax. Il naufragio del peschereccio Non si trovano i corpi dei due marinai morti durante il naufragio del peschereccio «Luigino» davanti alle coste del Nuorese. L'imbarcazione è affondata nel mare di Santa Maria Navarrese, dove c'è un fondale di circa 200 metri, portandosi dietro il comandante Antonio Morlè. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Maltempo, affonda il peschereccio ?Luigino? in Sardegna: due morti e un marinaio ferito. I cadaveri dispersi nel mare in burrasca Approfondimenti su Luigino Tragico Peschereccio affonda in mare: due morti, salvato un terzo marinaio Un peschereccio di Arbatax si è ribaltato questa mattina al largo di Santa Maria Navarrese. Affonda il peschereccio ‘Luigino’ al largo di Arbatax: morti due pescatori, ferito un terzo uomo Un peschereccio di Arbatax si è capovolto al largo di Santa Maria Navarrese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Luigino Tragico Argomenti discussi: Peschereccio rischia di affondare al porto, intervento della guardia costiera; Peschereccio affonda al largo di Santa Margherita: disperso il comandante. Affonda il peschereccio ‘Luigino’ al largo di Arbatax: morti due pescatori, ferito un terzo uomoIl motopesca Luigino, della marineria di Arbatax, è affondato al largo di Santa Maria Navarrese. Morti il comandante Antonio Morlè e il marinaio Enrico Piras, entrambi di Tortolì. Un terzo uomo è ... fanpage.it Peschereccio affondato: «Una tragedia che colpisce tutta l’isola»Sulla morte del marinaio e il comandante intervengono l’assessore Francesco Agus e la Flai Cgil: «Il mare si è portato via la vita dei lavoratori» ... lanuovasardegna.it Allarme nelle acque di Alghero: peschereccio affonda nel porto La barca potrebbe essere stata danneggiata dal maltempo - facebook.com facebook #Maltempo, 1.480 #vigilidelfuoco al lavoro, oltre 1.650 interventi in 3 giorni: 1.013 in Sicilia, 360 in Sardegna, 293 in Calabria. Nella tarda sera di ieri evacuate a Palermo 8 persone, 6 adulti e 2 bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso alcuni x.com

