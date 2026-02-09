Roma | trovato con dosi di cocaina fugge e tenta di investire carabiniere 40enne arrestato

Roma, un uomo a bordo di un ciclomotore a noleggio ha tentato di scappare dai controlli dei carabinieri. Alla vista delle forze dell’ordine, ha fatto una manovra improvvisa e ha invertito il senso di marcia all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina. Durante la fuga, è stato trovato con alcune dosi di cocaina. Quando i militari hanno cercato di bloccarlo, l’uomo ha tentato di investire un carabiniere e alla fine è stato arrestato.

Un uomo, mentre transitava a bordo di un ciclomotore a noleggio, all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e via Prenestina a Roma, ha effettuato una manovra repentina invertendo il senso di marcia alla vista dei carabinieri impegnati in un posto di controllo stradale. Questo gesto, volto a dileguarsi, ha scatenato una serie di eventi che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine. Fuga e tentativo di investimento. Durante la sua fuga, il soggetto ha tentato di investire un militare di un secondo equipaggio intervenuto per sbarrargli la strada. Tuttavia, grazie alla prontezza dei carabinieri, l'uomo è stato bloccato in sicurezza, evitando conseguenze più gravi.

