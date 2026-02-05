eboli individuato il pirata della strada che ha travolto ed ucciso un ciclista

Questa mattina a Eboli è stato identificato il pirata della strada che martedì sera ha investito e ucciso un giovane ciclista. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente ad Agropoli, che si trovava alla guida di una vettura coinvolta nell’incidente lungo la strada statale 18. Le forze dell’ordine hanno trovato il conducente poco dopo l’accaduto e ora stanno chiarendo i dettagli di quanto successo.

Tempo di lettura: < 1 minuto È un uomo di 75 anni, residente ad Agropoli, l’autista della vettura che martedì sera ha travolto ed ucciso un ventenne di origini africane in sella ad una bici lungo la strada statale 18. L’incidente stradale è avvenuto in località Tavernova, nel comune di Agropoli. Il corpo della vittima era stato ritrovato oltre il guard rail, forse sbalzato al di là della carreggiata proprio dall’impatto con la vettura, che, però, aveva perso anche degli elementi della carrozzeria che sono stati utili, per risalire, attraverso le indagini al conducente dell’auto. Al lavoro, i carabinieri e la polizia municipale di Capaccio Paestum che hanno anche visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza in grado di leggere le targhe delle vetture, arrivando all’auto e al suo proprietario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

A Ponticelli, la Polizia Locale ha individuato l'autore dell'incidente fatale che ha coinvolto Vincenzo Del Giudice, travolto e ucciso da un pirata della strada che, poi, è fuggito senza offrire aiuto.

