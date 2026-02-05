Travolto e ucciso sulla superstrada individuata l’auto pirata | c’è un indagato per omicidio stradale

La polizia ha individuato l’auto che ha investito e ucciso un uomo sulla superstrada tra Perugia e Bettolle martedì sera. Gli agenti hanno già un sospettato, che ora è indagato per omicidio stradale. La procura sta seguendo da vicino il caso, mentre gli investigatori cercano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La svolta nelle indagini sull'omicidio stradale di martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle potrebbe essere vicina. La procura della Repubblica di Perugia sta mettendo insieme tutti gli elementi e avrebbe già individuato il presunto pirata della strada che, dopo aver travolto un uomo lungo.

Un uomo di 47 anni ha perso la vita ieri sera, investito mentre si trovava lungo il raccordo Perugia-Bettolle.

La polizia ha identificato l’automobilista che martedì sera ha travolto e ucciso un uomo sul raccordo Perugia-Bettolle.

