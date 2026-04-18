Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavere | il ritrovamento nel parco di Porto Cesareo

Un oggetto sospetto trovato all’interno di un frigorifero abbandonato nel parco Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Si trattava di una bambola, che inizialmente era stata scambiata per un cadavere fatto a pezzi e nascosto in un sacco nero. L’episodio ha portato a un intervento delle autorità locali per chiarire la natura del ritrovamento.

Era stato scambiato per il corpo di una donna fatto a pezzi quello trovato in un sacco nero chiuso all’interno di un frigorifero abbandonato nel parco Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Ma si trattava, secondo chi ha fatto la scoperta, e considerando le sembianze e la consistenza del materiale molto simile alla pelle umana, di una bambola per adulti. Il ritrovamento, che inizialmente ha destato sconcerto, è stato fatto nel corso di un servizio di controllo contro il conferimento illecito di rifiuti ingombranti dagli ispettori ambientali del Comune, e dal personale del locale circolo di Legambiente. Superato il momento di choc hanno tutti potuto tirare un respiro di sollievo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavere: il ritrovamento nel parco di Porto Cesareo Notizie correlate Macabro ritrovamento nel casolare: scoperto il cadavere di un uomo morto carbonizzatoFucecchio (Firenze), 6 aprile 2026 – Macabro ritrovamento questa mattina, lunedì 6 aprile, in un casolare abbandonato alla periferia di Fucecchio, in... Cadavere nel fiume Misa: il ritrovamento in centro storico a SenigalliaSenigallia (Ancona), 6 marzo 2026 – Mattinata angosciante in centro storico a Senigallia oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato... Altri aggiornamenti Bambola in un frigo abbandonato scambiata per un cadavereEra stato scambiato per il corpo di una donna fatto a pezzi quello trovato in un sacco nero chiuso all'interno di un frigorifero abbandonato nel parco Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo ... ansa.it Paura a Porto Cesareo, in un frigo abbandonato trovati dei «resti» tra cui un piede: ma è solo una bambola di siliconeL’intervento degli ispettori ambientali e di Legambiente: inizialmente ipotizzati resti umani, poi si scopre che si tratta di un manichino o di una sexy doll in silicone ... lagazzettadelmezzogiorno.it