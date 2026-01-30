Neurologi | Per tumori cerebrali la svolta della medicina di precisione

La neurologia e la neuro-oncologia cambiano passo grazie ai nuovi strumenti di diagnosi e terapia. I medici ora usano la medicina di precisione per trattare i tumori cerebrali, riuscendo a individuare con più precisione le caratteristiche di ogni caso. La strada verso metodi più efficaci e mirati sembra sempre più vicina.

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) - La neurologia e la neuro-oncologia stanno vivendo una fase di profonda trasformazione, grazie ai progressi della diagnostica molecolare e della medicina di precisione, nel trattamento dei tumori primitivi del sistema nervoso centrale. Neoplasie che in Italia colpiscono circa 3-4 persone ogni 100mila all'anno, con un impatto che va ben oltre la sopravvivenza, coinvolgendo funzioni cognitive, autonomia, vita lavorativa e relazioni sociali. A pochi giorni dalla Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, la Società italiana di neurologia (Sin) richiama l'attenzione e fa il punto sugli avanzamenti nel trattamento dei tumori cerebrali: un insieme eterogeneo di neoplasie rare, ma di grande complessità clinica, spesso diagnosticati in età giovane-adulta, quando le persone colpite sono nella fase di piena maturità personale e professionale, che richiedono un percorso di cura lungo e articolato.

L’ospedale Papardo di Messina annuncia l’arrivo della TAC mobile intraoperatoria neurologica, una tecnologia all’avanguardia per il trattamento dei tumori cerebrali.

