Nuova medicina | la sfida tra precisione scientifica e politerapie

Durante un evento online organizzato per il decimo anniversario di Federfarma Catanzaro, nel territorio del Lametino, il presidente dell’Aifa ha presentato una nuova prospettiva riguardo al settore farmaceutico, evidenziando la sfida tra l’applicazione di tecniche di precisione scientifica e l’uso di politerapie. L’incontro si è svolto a Feroleto Antico, coinvolgendo diverse figure del settore e mettendo in luce le innovazioni emergenti nel campo medico.

Durante un incontro digitale tenutosi a Feroleto Antico, nel territorio del Lametino, per celebrare il decimo anniversario di Federfarma Catanzaro, il presidente dell’Aifa, Nisticò, ha delineato una nuova visione del settore farmaceutico. Il vertice ha messo in luce come la medicina non debba essere considerata solo un insieme di medicinali, ma si configuri ormai come un pilastro strategico fondamentale per l’intera nazione, coinvolgendo sfide che spaziano dalla scienza alla politica fino all’industria e all’economia. La gestione della cura tra precisione scientifica e realtà sociale. Un elemento centrale della strategia discussa da Nisticò riguarda il superamento dei modelli prescrittivi tradizionali verso una cosiddetta prescrittorica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova medicina: la sfida tra precisione scientifica e politerapie Leggi anche: Neurologi: "Per tumori cerebrali la svolta della medicina di precisione" Addio probiotici “a caso”: a Udine la medicina di precisione parte dall’intestinoLa frontiera della medicina preventiva si sposta sempre più all’interno del corpo umano, e in particolare nell’intestino.