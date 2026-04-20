Troppa Tuscania per gli amaranto | netto 3-0 al Palazzetto Comunale

Nella partita disputata al Palazzetto Comunale di Tuscania, la Maury’s Com Cavi Tuscania ha ottenuto una vittoria netta contro il Club Arezzo, chiudendo l'incontro con un risultato di 3-0. La squadra di casa ha dominato l'incontro, portando a casa tutti i set e confermando la propria supremazia sul campo. La sfida si è conclusa senza particolari sussulti, con i padroni di casa che hanno dimostrato maggiore efficacia in fase di gioco.

Vittoria convincente per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che supera con un secco 3-0 il Club Arezzo nella gara disputata al Palazzetto Comunale di Tuscania. I padroni di casa si impongono con autorità, confermando ancora una volta la propria forza e solidità in ogni fondamentale.Troppo ampio il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Volley, Serie B: troppa Tuscania per gli amaranto, netto 3-0 al Palazzetto ComunaleArezzo, 20 aprile 2026 – Volley, Serie B – Troppa Tuscania per gli amaranto: netto 3-0 al Palazzetto Comunale. Leggi anche: Arezzo, serata storta al Comunale: la Ternana passa 2-1 ma gli amaranto restano capolista Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Volley, troppa Tuscania per il Club Arezzo: 3-0; Troppa Tuscania per gli amaranto: netto 3-0 al Palazzetto Comunale; Pallavolo BM GirE – Festa tricolore per il trionfo in Coppa per Tuscania che ospita Arezzo; Volley Serie B | troppa Tuscania per gli amaranto netto 3-0 al Palazzetto Comunale. Volley, Serie B: troppa Tuscania per gli amaranto, netto 3-0 al Palazzetto ComunaleArezzo, 20 aprile 2026 – Volley, Serie B – Troppa Tuscania per gli amaranto: netto 3-0 al Palazzetto Comunale. Vittoria convincente per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che supera con un secco 3-0 il ... lanazione.it Real life in Tuscania. Scongelando la carne in strada. @welcometofavelas - facebook.com facebook