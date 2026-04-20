Troppa Tuscania per gli amaranto | netto 3-0 al Palazzetto Comunale

Da arezzonotizie.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita disputata al Palazzetto Comunale di Tuscania, la Maury’s Com Cavi Tuscania ha ottenuto una vittoria netta contro il Club Arezzo, chiudendo l'incontro con un risultato di 3-0. La squadra di casa ha dominato l'incontro, portando a casa tutti i set e confermando la propria supremazia sul campo. La sfida si è conclusa senza particolari sussulti, con i padroni di casa che hanno dimostrato maggiore efficacia in fase di gioco.

Vittoria convincente per la Maury’s Com Cavi Tuscania, che supera con un secco 3-0 il Club Arezzo nella gara disputata al Palazzetto Comunale di Tuscania. I padroni di casa si impongono con autorità, confermando ancora una volta la propria forza e solidità in ogni fondamentale.Troppo ampio il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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