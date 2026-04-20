Trofeo Trinacria a Catania Tanos barber si piazza al secondo posto nella gara Freestyle

A Catania si è conclusa la competizione del trofeo Trinacria, durante la quale Tanos Barber si è classificato al secondo posto nella categoria Freestyle. La gara ha coinvolto diversi partecipanti e si è svolta nel contesto di un evento sportivo locale. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, offrendo uno spettacolo di abilità e talento nel settore.

Una lunga sfida a Catania, per il trofeo Trinacria, ha visto Tanos Barber arrivare al secondo posto nella gara Freestyle. Dopo un terzo posto al campionato nazionale a Palermo, Tanos ha deciso di allenarsi sempre più duramente e di scalare il podio sempre arrivando ancora più in alto. Il suo.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Il Napoli batte il Cagliari e si piazza al secondo posto: decide McTominayIl gol arriva dopo un minuto e venti secondi, Napoli a -6 dall’Inter Continua la scia di insuccessi del Cagliari che non vince da sette partite... Hockey ghiaccio: la Svizzera batte la Cechia all’extra time e si piazza al secondo posto nel girone AVa in archivio una partita pirotecnica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: A Catania la IX Edizione del Trofeo Trinacria; Coppa Trinacria, fissati i ritorni delle semifinali; Oggi alla Biblioteca Navarria Crifò di Catania piano concerto di Luca Pozzi; Finale Coppa Trinacria: A Patti finale di Coppa Trinacria calcio a 5 tra Stefanese e Bafia. A Catania oltre 700 giovani protagonisti del IX Trofeo Trinacria: talento, formazione e futuro si incontranoCatania si conferma capitale della formazione nel settore beauty: oltre settecento giovani hanno animato la nona edizione del Trofeo Trinacria, Campionato Nazionale Italiano di Acconciatura e Make-u ... livesicilia.it Al via la nona edizione del Trofeo TrinacriaLa nona edizione del Trofeo Trinacria si svolgerà il 19 e il 20 aprile presso il Catania International Airport Hotel via San Giuseppe alla Rena 94. livesicilia.it TORRETTA SI COLORA D’ARGENTO: TANOS BARBER SECONDO AL TROFEO TRINACRIA DI CATANIA Una lunga sfida a Catania, al Trofeo Trinacria, ha visto Tanos Barber conquistare il secondo posto nella gara di barber freestyle. Dopo il terzo posto al facebook