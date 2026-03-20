Il Napoli ha battuto il Cagliari nella partita di Serie A, con il gol decisivo segnato da McTominay. La rete è arrivata dopo un minuto e venti secondi dall’inizio del match. Con questa vittoria, il Napoli si posiziona al secondo posto in classifica, mentre il Cagliari non vince da sette partite consecutive. Per il Napoli, questa è la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Il gol arriva dopo un minuto e venti secondi, Napoli a -6 dall’Inter. Continua la scia di insuccessi del Cagliari che non vince da sette partite mentre per il Napoli la trentesima giornata di Serie A si traduce nel quarto match vinto consecutivamente. Basta un minuto e venti secondi e gli azzurri passano in vantaggio grazie a McTominay che intercetta un rimpallo, dopo il tiro in area di Buongiorno, e segna. La squadra di Conte è quella che va in gol di più nei primi 15 minuti di gara. Il Napoli scende in campo determinato a portare a casa i tre punti importantissimi per blindare la zona Champions e posizionarsi al secondo posto in campionato in attesa di Milan-Torino che si giocherà domani alle 18. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Il Napoli batte il Cagliari e si piazza al secondo posto: decide McTominay

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