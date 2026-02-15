Hockey ghiaccio | la Svizzera batte la Cechia all’extra time e si piazza al secondo posto nel girone A

Durante la partita alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Svizzera ha vinto contro la Repubblica Ceca grazie a un gol all’extra time, portandosi al secondo posto nel girone A. La sfida si è conclusa con un risultato emozionante, anche grazie alle azioni rapide di entrambe le squadre. La vittoria permette alla squadra svizzera di salire in classifica e di mantenere alte le speranze di qualificazione.

Va in archivio una partita pirotecnica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Svizzera ha infatti battuto la Cechia all'extra time, salendo così al quinto posto della classifica del raggruppamento A del Torneo maschile. Un match davvero divertentissimo quello tra le due compagini, apertasi con il goal dei cechi che, al 15:19, vanno in vantaggio con Chlapik, ben assistito da Necas e Kampf. Gli elvetici però ribaltano tutto nel secondo tempo, prima pareggiando i conti con Josi (16:53) e, successivamente, trovando il raddoppio con Meier (18:37) su situazione di power-play. La Cechia però al 6:33 dell'ultimo atto mette il disco del 2-2 con Simsek, salvo poi vedersi scappare nuovamente la Svizzera all'8:07, affidandosi a Suter.