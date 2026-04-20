Trofeo Filippi di Beach Sprint l’Italia conquista sei medaglie a Fano

Durante la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint, a Fano, la squadra italiana ha conquistato sei medaglie. L’evento si è svolto sulla spiaggia locale, attirando diverse squadre provenienti da vari paesi. I risultati hanno visto atleti italiani ottenere posizioni di rilievo in varie categorie della competizione. La manifestazione ha avuto luogo nel fine settimana e ha coinvolto numerosi partecipanti.

Fano – Sei medaglie italiane a Fano in occasione della seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. Gli azzurri Federica Cesarini (Fiamme OroSC Gavirate) e Federico Ceccarino (Fiamme GialleCC Napoli) vincono la prova del doppio misto, specialità in cui Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) e Lucio Fugazzotto (Fiamme GiallePeloro Rowing) sono terzi. Oro e bronzo Italia nel singolo Senior: vittoria per Gabriele Loconsole (CUS Bari) e terzo posto per Federico Ceccarino (Fiamme GialleCC Napoli). Bronzea doppietta per Silvia Messina (Peloro Rowing) nel singolo Under 19 e nel doppio con Andrea Sciavicco Fasano. Nel doppio misto esultano Federica Cesarini (Fiamme OroSC Gavirate) e Federico Ceccarino (Fiamme GialleCC Napoli).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Canottaggio, Mondello protagonista nella tappa del Trofeo Filippi: Italia a testa alta nel beach sprintI canottieri italiani escono a testa alta dalla prima tappa del Trofeo Filippi di beach sprint, organizzata dalla Canottieri Mondello in... Fano sorride all’Italia: sei podi azzurri nel Beach Sprint e segnali forti verso il futuroA Fano l’Italia chiude con un bilancio molto positivo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint, portando a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Fano: sabato e domenica diretta streaming della seconda tappa del Trofeo Filippi; A Fano da venerdì a domenica la seconda tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint con 19 nazioni rappresentate; Canottaggio, Zerboni in azzurro a Fano: caccia al podio nel trofeo Filippi; Tag: Fano - vareseinluce.it. Fano sorride all’Italia: sei podi azzurri nel Beach Sprint e segnali forti verso il futuroA Fano l'Italia chiude con un bilancio molto positivo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint , portando a casa sei podi ... sportface.it A Fano da venerdì a domenica la seconda tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint con 19 nazioni rappresentateROMA- Il Trofeo Filippi di beach sprint è pronto a vivere a Fano la sua seconda tappa grazie all'impegno organizzativo del Club ... ilnautilus.it Federazione Italiana Canottaggio. . Il Trofeo Filippi di Beach Sprint arriva a Fano per la sua seconda tappa! Due giornate di sfide nazionali e internazionali tra sabbia, mare e adrenalina, con una disciplina sempre più protagonista e pronta al suo esordio olimp - facebook.com facebook Presentata in Comune a Fano la seconda tappa del Trofeo Filippi tinyurl.com/mudpys7r #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #Filippiboats #TrofeoFilippi2026 #coastalrowing #beachsprint x.com