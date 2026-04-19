Fano sorride all’Italia | sei podi azzurri nel Beach Sprint e segnali forti verso il futuro

A Fano si è conclusa con successo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. La competizione ha visto sei podi conquistati dagli atleti italiani, rafforzando i risultati ottenuti nel settore della specialità costiera. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e ha confermato la presenza di un movimento in crescita nel panorama nazionale. La manifestazione si è svolta sulla riviera, attirando pubblico e atleti da diverse nazioni.

A Fano l’Italia chiude con un bilancio molto positivo la seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint, portando a casa sei podi e confermando la crescita del movimento azzurro nella specialità costiera. A illuminare la giornata sono stati soprattutto Federica Cesarini e Federico Ceccarino, vincitori nel doppio misto, ma anche Gabriele Loconsole, oro nel singolo Senior, e Silvia Messina, protagonista di una doppia medaglia di bronzo nell’Unde 19. Nel doppio misto Cesarini e Ceccarino hanno costruito una prova solidissima: prima il successo nei quarti contro gli inglesi Thompson- Mitchell, poi il derby italiano vinto su Maria Elena Serboni e Lucio Fugazzotto, fino alla finale dominata contro il lituani Galisanskis e Morkunaite.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Vela, Palma sorride all’Italia: tre podi azzurri al Princesa Sofía tra conferme e segnali fortiL’Italia della vela apre la nuova annata internazionale con un bilancio molto positivo nella 55esima edizione del Trofeo Princesa Sofia, disputato... Beach Volley. Fano ok nel SilverE’ ufficialmente partito ai Bagni Cafè Arzilla il conto alla rovescia per la nuova stagione sportiva con la triade ormai consolidata composta da Asd... Panoramica sull’argomento Fano: Italia sei volte sul podio nella seconda tappa del Trofeo FilippiFANO- Sei medaglie italiane a Fano in occasione della seconda tappa del circuito internazionale del Trofeo Filippi di Beach Sprint. ilnautilus.it A Fano da venerdì a domenica la seconda tappa del Trofeo Filippi di Beach Sprint con 19 nazioni rappresentateROMA- Il Trofeo Filippi di beach sprint è pronto a vivere a Fano la sua seconda tappa grazie all'impegno organizzativo del Club ... ilnautilus.it