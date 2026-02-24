Giovanili ’Trofeo Città di Grosseto’ Oltre cinquanta atlete in campo

Il torneo di mini volley ’Trofeo Città di Grosseto’ si è svolto al palazzetto, attirando più di cinquanta bambine nate tra il 2015 e il 2017. La causa principale dell’affluenza è la crescente passione dei giovani per lo sport e il supporto delle famiglie. Le atlete, suddivise in squadre, si sono sfidate in partite intense e divertenti. La manifestazione ha coinvolto molte giovani promesse del volley locale, tra entusiasmo e spirito di squadra.

Grande entusiasmo al palazzetto dello sport grossetano dove si è svolto il torneo di mini volley 'Trofeo Città di Grosseto' riservato alla categoria S3 di secondo livello che ha visto la partecipazione di oltre 50 bambine nate negli anni 2015, 2016 e 2017. Un pomeriggio straordinario, all'insegna dello sport, della condivisione e della crescita, che ha riempito il campo di sorrisi, colori ed energia contagiosa. Le giovani pallavoliste si sono affrontate con entusiasmo e determinazione, dimostrando non solo impegno e spirito di squadra, ma anche tanta voglia di divertirsi e mettersi alla prova. Sugli spalti, famiglie e amici hanno accompagnato ogni scambio con applausi e incoraggiamenti, contribuendo a creare un clima di festa che ha reso l'evento ancora più speciale.